Мошенники начали создавать поддельные магазины к "черной пятнице"

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Мошенники активизируются в периоды распродаж и создают поддельные интернет-магазины, копирующие дизайн и ассортимент популярных торговых площадок. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники "продают" гаджеты, бытовую технику, одежду и другие товары со скидками до 70–90%. После оплаты заказ либо не отправляют, либо продавцы перестают отвечать.

Немкин отметил, что аферисты часто придумывают адреса сайтов, отличающиеся от оригинальных всего парой букв, поэтому выявить их трудно. Самыми опасными являются ссылки, которые распространяют в соцсетях или мессенджерах.

Также во время распродаж злоумышленники рассылают пользователям фейковые сообщения с предложением скидки, сертификата, а также информацией о существующем заказе. Там они, как правило, просят перейти по ссылке и предоставить сведения о банковской карте. После этого им становится доступна платежная информация и аккаунты жертвы в онлайн-магазинах.

Депутат добавил, что нередко россиянам приходят и сообщения якобы от служб доставки и банков, где их просят как можно скорее подтвердить платеж или оплатить комиссию. В таком случае не стоит вводить данные карты.

Как отметил парламентарий, во время "черной пятницы" аферисты своими уловками заставляют жертв быстрее принимать решение о приобретении товаров. При этом их основная задача заключается в том, чтобы завладеть личными данными. Их схемы становятся более правдоподобными.

Ранее злоумышленники начали рассылать гражданам письма от лица управляющих компаний с предложением получить возврат переплаты за отопление. Жертву просят ввести СМС-код, перейти по ссылке или установить приложение. Это приводит к потере доступа к аккаунту на портале "Госуслуги".

