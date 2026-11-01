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01 ноября, 10:11

Безопасность

МВД предупредило о новой мошеннической схеме с прикреплением к поликлинике

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России участились случаи мошенничества, когда злоумышленники рассылают гражданам сообщения с фишинговыми ссылками под предлогом прикрепления к поликлинике или открепления от нее. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники взламывают учетные записи пользователей и стилизуют их под профили медицинских учреждений. С таких аккаунтов они рассылают сообщения, в которых просят перейти по гиперссылке якобы для прикрепления к поликлинике или открепления от нее, рассказали в ведомстве.

Ссылка ведет на фишинговый сайт, где у пользователя запрашивают код из смс-сообщения. Мошенники просят переслать его в чат "поликлиники". Если выполнить эти действия, злоумышленники могут получить доступ к аккаунту в мессенджере или на портале "Госуслуги", предупредили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что государственные учреждения не связываются с гражданами через мессенджеры и соцсети для подтверждения или обновления данных.

"Для этого вас пригласят на личный прием", – заключили в МВД.

Ранее сообщалось, что злоумышленники активизировались перед Днем народного единства и придумали новые схемы обмана. Они рассылают сообщения от имени госструктур с предложением получить денежное вознаграждение. После перехода по ссылке и ввода персональных и банковских данных, у гражданина начинают списываться денежные средства.

Мошенники начали выманивать сбережения пенсионеров под видом раздачи бесплатных лекарств

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