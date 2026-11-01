ВС РФ поразили судно с грузами для ВСУ в 16 километрах от Одессы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска поразили сухогруз, перевозивший грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), на переходе морем в 16 километрах юго-восточнее Одессы, сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что в течение дня удары беспилотных летательных аппаратов наносились по морским судам, которые используются для доставки грузов военного назначения.

"Поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее грузы для ВСУ", – добавили в Минобороны.

Ранее российские военные поразили в Киеве объекты, связанные с производством и хранением беспилотников. Удар также пришелся по логистической инфраструктуре, задействованной в снабжении ВСУ.

В частности, в столице Украины был поражен цех компании "Оаклайн", где собирали и хранили дроны FP-1 и FP-2, выпускаемые "Файер Поинт", а также другие площадки, предназначенные для производства и хранения беспилотников большой и средней дальности.

