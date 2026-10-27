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27 октября, 09:31

Политика

ВС РФ поразили цех по сборке БПЛА в Киеве

Фото: mil.ru

Армия России минувшей ночью поразила в Киеве цех по сборке дронов ООО "Оаклайн" – там производили и держали аппараты FP-1 и FP-2 компании "Файер Поинт". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также пострадал цех, где осуществлялось производство и хранение БПЛА большой и средней дальности. Кроме того, удар пришелся по мастерской, собиравшей беспилотники самолетного типа большой и средней дальности, и по автожелезнодорожному мосту "Южный", который используется для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

В Харьковской области целью стал разгрузочно-таможенный терминал компании "Региональный логистический центр". На его базе, по информации ведомства, организовано хранение и распределение материально-технических средств, грузов двойного назначения для украинских войск, а также разведывательных и ударных БПЛА.

Помимо этого, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск Одесской области грузы, предназначенные для обеспечения украинских военных.

Ранее российские бойцы с применением беспилотников "Герань" атаковали два украинских локомотива в районе Харькова. По данным Минобороны, цели поражены.

До этого ВС РФ нанесли удар по вагонному депо "Полтава" в Полтавской области. Объект использовался для хранения и ремонта военной техники противника.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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