ВС РФ "Геранями" поразили два локомотива Украины в районе Харькова

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы РФ с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань" поразили два локомотива Украины в районе Харькова. Об этом сообщили Минобороны РФ.

По данным ведомства, цели были успешно поражены. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 5 593 БПЛА.

Ранее российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по объектам на Украине. В частности, в числе пораженных целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Их задействовали в выпуске и хранении крылатых ракет, а также дронов.

Также ВС РФ нанесли удары беспилотниками по логистическому центру "Эпицентр-К" в городе Ровно, который используется для хранения и распределения грузов, предназначенных для Вооруженных сил Украины. Российские военные на переходе морем поразили сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для обеспечения украинских боевиков.



