Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 15:49

Политика

ВС РФ "Геранями" поразили два локомотива Украины в районе Харькова

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы РФ с применением беспилотных летательных аппаратов "Герань" поразили два локомотива Украины в районе Харькова. Об этом сообщили Минобороны РФ.

По данным ведомства, цели были успешно поражены. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили пять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 5 593 БПЛА.

Ранее российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по объектам на Украине. В частности, в числе пораженных целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Их задействовали в выпуске и хранении крылатых ракет, а также дронов.

Также ВС РФ нанесли удары беспилотниками по логистическому центру "Эпицентр-К" в городе Ровно, который используется для хранения и распределения грузов, предназначенных для Вооруженных сил Украины. Российские военные на переходе морем поразили сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для обеспечения украинских боевиков.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика