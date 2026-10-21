Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) установили контроль над двумя населенными пунктами в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделениям группировки войск "Восток" удалось занять населенный пункт Червоный Яр. Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" отбили у украинской армии Юльевку.

Из сводки российского оборонного ведомства следует, что за минувшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли в зоне СВО порядка 1 185 военнослужащих. Киев в зоне ответственности группировки войск "Север" потерял до 230 военнослужащих, в зоне "Запад" – свыше 210, "Южная" – до 160, "Центр" – свыше 335, "Восток" – до 220, "Днепр" – до 30 военнослужащих.

Ранее российские военные отбили у ВСУ населенный пункт Тимошевка в Запорожской области. Сделать это удалось бойцам подразделений группировки войск "Восток". До этого подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск зачистили Алексеево-Дружковку в Донецкой Народной Республике, а группировка "Центр" заняла населенные пункты Доброполье, Первомайское и Сергеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

