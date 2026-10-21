Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 12:41

Политика

ВС РФ взяли под контроль Червоный Яр и Юльевку в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) установили контроль над двумя населенными пунктами в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделениям группировки войск "Восток" удалось занять населенный пункт Червоный Яр. Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" отбили у украинской армии Юльевку.

Из сводки российского оборонного ведомства следует, что за минувшие сутки подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли в зоне СВО порядка 1 185 военнослужащих. Киев в зоне ответственности группировки войск "Север" потерял до 230 военнослужащих, в зоне "Запад" – свыше 210, "Южная" – до 160, "Центр" – свыше 335, "Восток" – до 220, "Днепр" – до 30 военнослужащих.

Ранее российские военные отбили у ВСУ населенный пункт Тимошевка в Запорожской области. Сделать это удалось бойцам подразделений группировки войск "Восток". До этого подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск зачистили Алексеево-Дружковку в Донецкой Народной Республике, а группировка "Центр" заняла населенные пункты Доброполье, Первомайское и Сергеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика