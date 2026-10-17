Фото: МАХ/Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенные пункты Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск освободили Алексеево-Дружковку в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки "Центр" освободили населенные пункты Доброполье, Первомайское и Сергеевка в ДНР.

Бойцы группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Великомихайловка Днепропетровской области. В свою очередь, подразделения группировки "Днепр" освободили Малокатериновку Запорожской области.

Между тем подразделения группировки "Север" завершили ликвидацию окруженных украинских военных в северо-восточной части Харьковской области. Бойцы выявляют и уничтожают разрозненные, одиночные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Владимир Путин рассказал, что армия Россия с начала года освободила в зоне спецоперации 310 населенных пунктов. По его словам, российские военные взяли под контроль около 6,5 тысячи квадратных километров территорий.

Глава государства напомнил, что Луганская Народная Республика остается полностью под контролем России. При этом Украина контролирует лишь 10% ДНР и 16,5% Запорожской области.