Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Вооруженные силы России (ВС РФ) с начала 2026 года освободили в зоне спецоперации 310 населенных пунктов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск.

"С начала этого года уже освобождено около 6,5 тысячи квадратных километров территорий", – отметил президент.

Он также напомнил, что Луганская Народная Республика (ЛНР) остается полностью под контролем России. При этом Киев контролирует лишь чуть более 10% территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и 16,5% Запорожской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Варваровка, Николаевка, Нефедовка, Черное, Лукашово и Лобановка в Харьковской области. Занять их удалось благодаря активным боевым действиям подразделения группировки войск "Север".

Также российские подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенные пункты Лидино, Новотроицкое и Петровское в ДНР. Кроме того, военнослужащие "Восточной" группировки войск освободили Никольское в Запорожской области.

