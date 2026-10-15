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15 октября, 11:53

Политика

ВС РФ освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области

Фото: mil.ru

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Нефедовка и Черное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Освободить населенные пункты удалось бойцам группировки войск "Север". Они продолжают сжимать кольцо окружения противника и расширять внешнюю зону контроля.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются в интересах украинских военных. В частности, поражена инфраструктура порта Измаил и два сухогруза, которые направлялись к порту Одесса.

До этого ВС РФ нанесли массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры Киева, Киевской и Харьковской областей. Данные объекты использовались в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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