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Российские военные взяли под контроль населенные пункты Нефедовка и Черное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Освободить населенные пункты удалось бойцам группировки войск "Север". Они продолжают сжимать кольцо окружения противника и расширять внешнюю зону контроля.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются в интересах украинских военных. В частности, поражена инфраструктура порта Измаил и два сухогруза, которые направлялись к порту Одесса.

До этого ВС РФ нанесли массированный удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры Киева, Киевской и Харьковской областей. Данные объекты использовались в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

