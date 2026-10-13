ВС РФ поразили логистический склад "Микуличи" в Киевской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные поразили в Киевской области логистический склад "Микуличи", который использовался для хранения ударных беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину.

Кроме того, ВС РФ поразили в Бугском лимане сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения.

Ранее истребители Су-34 нанесли авиабомбами удары по пунктам управления БПЛА и пунктам временной дислокации ВСУ.

В частности, четыре авиабомбы ФАБ-500 поразили пункт управления БПЛА 1-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Веселая Гора Донецкой Народной Республики.