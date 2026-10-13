Су-34 поразили пункты управления БПЛА и временной дислокации ВСУ

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Истребители Су-34 нанесли удары авиабомбами по пунктам управления БПЛА и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, четырьмя авиабомбами ФАБ-500 удар был нанесен по пункту управления БПЛА 1-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Веселая Гора ДНР.

Одна авиабомба ФАБ-3000 поразила пункт временной дислокации подразделений 65-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Орехов Запорожской области.

Четырьмя ОФАБ-250-270 был поражен пункт временной дислокации подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Подгавриловка Днепропетровской области.

Еще четыре ФАБ-500 с управляемыми модулями планирования и коррекции применили против пункта управления БПЛА 116-й отдельной бригады территориальной обороны в населенном пункте Бариловка Сумской области.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины.

В частности, российские военные поразили морские суда, задействованные в доставке военных грузов на Украину. Также в Киеве был поврежден цех предприятия "Палп Милл Принт".