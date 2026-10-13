ВС РФ нанесли групповые удары по ВПК и логистическим центрам Украины

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в MAX.

Российские военнослужащие также поразили морские суда, задействованные в доставке военных грузов на Украину.

"Кроме того, в Бугском Лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения", – дополнили в ведомстве.

В Киеве был поврежден цех предприятия "Палп Милл Принт", в котором находилось производство вражеских ракет и дронов большой дальности. Это коснулось и локомотивного депо "Дарница", осуществляющего ремонт и восстановление подвижного железнодорожного состава. Его используют украинские группировки войск для железнодорожных перевозок военных грузов и грузов двойного назначения.

В Николаевской области ВС России нанесли удар по логистическому центру "Новая почта" в Терновке, в котором украинские боевики хранят грузы двойного назначения. Также был поврежден склад БПЛА в Мешково-Погорелове.

Ранее российские военнослужащие поразили четыре локомотива, которые использовались в интересах украинских военнослужащих. Удары наносились по локациям, близким к населенным пунктам Одесса, Кривой Рог и Пятихатки в Днепропетровской области. Задачи успешно выполнены расчетами подразделений беспилотных систем, использовавшими дроны "Герань".