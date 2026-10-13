Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 09:46

Политика

ВС РФ нанесли групповые удары по ВПК и логистическим центрам Украины

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в MAX.

Российские военнослужащие также поразили морские суда, задействованные в доставке военных грузов на Украину.

"Кроме того, в Бугском Лимане поражен сухогруз, доставлявший в порт Николаев грузы военного и двойного назначения", – дополнили в ведомстве.

В Киеве был поврежден цех предприятия "Палп Милл Принт", в котором находилось производство вражеских ракет и дронов большой дальности. Это коснулось и локомотивного депо "Дарница", осуществляющего ремонт и восстановление подвижного железнодорожного состава. Его используют украинские группировки войск для железнодорожных перевозок военных грузов и грузов двойного назначения.

В Николаевской области ВС России нанесли удар по логистическому центру "Новая почта" в Терновке, в котором украинские боевики хранят грузы двойного назначения. Также был поврежден склад БПЛА в Мешково-Погорелове.

Ранее российские военнослужащие поразили четыре локомотива, которые использовались в интересах украинских военнослужащих. Удары наносились по локациям, близким к населенным пунктам Одесса, Кривой Рог и Пятихатки в Днепропетровской области. Задачи успешно выполнены расчетами подразделений беспилотных систем, использовавшими дроны "Герань".

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика