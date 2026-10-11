ВС РФ поразили логистический центр в Николаевской области, где хранились грузы для ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные поразили логистический центр в Николаевской области, а также морское судно, следовавшее в Черном море, сообщили в Минобороны России.

Удар по логистическому центру пришелся на населенный пункт Терновка. Этот объект использовали для хранения грузов военного и двойного назначения, которые предназначались для обеспечения ВСУ.

В море поражено судно типа "сухогруз", доставлявшее военные грузы в порт "Черноморск" Одесской области.

Ранее ВС РФ поразили центр обработки данных "АТМ Укрсиббанка" в Киеве, который ВСУ применяли для сбора и хранения разведывательной информации. Кроме того, российские военные нанесли удар по сухогрузу, перевозившему в порт Одесса грузы военного назначения.

