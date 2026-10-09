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09 октября, 12:23

Политика

ВС РФ за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские войска за неделю нанесли массированный и еще семь групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на сводку министерства обороны России.

Помимо предприятий ВПК, были поражены логистические и телекоммуникационные центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также военные аэродромы.

Кроме того, удары пришлись на места производства и хранения БПЛА, склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

"Выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов", – добавили в Минобороны.

По данным ведомства, эти порты обеспечивали прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ.

Ранее сообщалось, что российским военным в результате удара в порту Николаева в Николаевской области удалось поразить сухогруз, доставивший военные грузы. Кроме того, экипажи Воздушно-космических сил России ударили по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Цели выбирались в ходе разведки.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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