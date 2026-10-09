ВС РФ авиабомбами ФАБ-3000 поразили пункты дислокации ВСУ у Орехова и Приколотного

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Экипажи Воздушно-космических сил России нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Запорожской области двумя авиабомбами ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции экипажи ВКС в районе Орехова уничтожили ПВД подразделений 65-й отдельной механизированной бригады противника", – сказали в оборонном ведомстве.

Второй удар был нанесен по району населенного пункта Приколотное в Харьковской области. Там были использованы четыре высокоточные планирующие бомбы УМПБ (универсальный межвидовой планирующий боеприпас). В результате были уничтожены пункты временной дислокации подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

По данным ведомства, цели выбирались в ходе разведки. Удары приходились по местам сосредоточения личного состава противника в моменты максимального скопления людей. Минобороны также опубликовало кадры боевой работы экипажей ВКС по объектам ВСУ в Харьковской и Запорожской областях.

Ранее экипажи Воздушно-космических сил РФ нанесли удар авиабомбами УМПБ по вантовому мосту в Запорожье, соединяющему левый берег Днепра с островом Хортица. В Минобороны РФ уточнили, что данная конструкция использовалась украинской армией для переброски военных грузов и личного состава.

В результате точного поражения объект получил существенные повреждения, движение по нему приостановлено. Корректировку авиаударов и съемку кадров объективного контроля выполняли операторы бригады "Варяг".

