Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта вновь открыто на Кремлевской набережной. Об этом сообщил столичный Дептранс в MAX.

О введении временных ограничений, связанных с движением транспорта на Кремлевской набережной, сообщалось ранее. Также проехать нельзя было и по Большому Каменному мосту.

Между тем участок съезда с проспекта Мира на Енисейскую улицу закрыли для проезда до 22 декабря. Такие меры были введены из-за проведения строительных работ. Автомобилистам рекомендовали заранее строить маршрут с учетом изменений.

Кроме того, на западе Москвы временно ограничили проезд по одной полосе съезда с Третьего транспортного кольца в 1-й Сетуньский проезд. Перекрытие будет действовать с 19 октября по 20 декабря. Работы затронут участок в районе дома 8 по 1-му Сетуньскому проезду. Мера связана с реконструкцией инженерных сетей.