Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Всем крупным авиакомпаниям следует открывать отдельные стойки для регистрации многодетных семей. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он предложил закрепить эту меру на законодательном уровне по аналогии с теми, которые применяются для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам замсекретаря, предложение следует реализовать для повышения уровня правовой защищенности.

"Там, где стоек нет – аэропорт маленький, – просто обслуживать семьи с детьми вне очереди", – добавил Гриб, уточнив, что на данный момент подобную услугу оказывает лишь "Аэрофлот" в аэропортах Шереметьево и Пулково.

Аналогичные меры предлагается ввести в отношении использования комнат матери и ребенка. Правила пользования такими помещениями также надо прописать нормативно – вместе с санкциями за нарушения, уточнил общественник.

"Если я лечу без жены, но с детьми, меня в комнату матери и ребенка не пускают", – отметил Гриб.

Кроме того, при каждом крупном аэропорте и железнодорожном вокзале, по его мнению, должен работать общественный совет из числа людей с ограниченными возможностями и многодетных родителей. Такой контроль дополнит государственный надзор и сделает проверки постоянными, а не разовыми.

Общественник дополнил, что контролеры – мамы и папы с детьми – будут сообщать руководству транспортной инфраструктуры и мэру о том, чего не хватает.

"Мы не поменяем демографический тренд, если у нас не будет отношения к многодетным семьям, как к семьям министров. Должны были ВИП-залы для официальных делегации и ВИП-зал для семей с детьми", – сказал замсекретаря.

Также Гриб предложил публиковать список руководителей аэропортов и авиакомпаний, которые негативно настроены к пассажирам с детьми.

Ранее в России выступили с инициативой ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для женщин, воспитывающих детей до 14 лет. Льгота должна действовать в период празднования Дня матери.

Пользоваться транспортом без оплаты женщины должны иметь возможность в течение двух недель – за семь дней до праздника и еще неделю после него. Такая мера, по мнению общественников, стала бы дополнительным знаком внимания и поддержки матерям.