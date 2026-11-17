Фото: depositphotos/kalinovsky

В России разрабатывают рекомендации для профессиональных рекламных объединений, которые должны помочь популяризировать образ многодетной семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Марину Ким.

"Мною, как профессиональным медийщиком и многодетной мамой, при поддержке комитета Госдумы по информационной политике, в рамках комиссии РСПП по медиаиндустрии ведется разработка соответствующих рекомендаций", – заявила Ким.

По ее словам, уже подготовлена первая редакция документа, который станет основой для саморегулирования рекламной отрасли.

Парламентарий отметила, что реклама влияет на представления людей о жизненных ценностях и моделях поведения. По ее мнению, образ семьи с тремя и более детьми поможет воспринимать рождение нескольких детей как естественный выбор, а многодетность – как привычную и привлекательную модель жизни.

Ким добавила, что такая популяризация соответствует идее сделать многодетность модной, о которой говорил Владимир Путин. Ким также рассказала, что недавно ее советником по вопросам материнства и многодетности стала жительница Подмосковья, воспитывающая 17 детей. Ким назвала эту семью примером для популяризации института семьи и добавила, что реклама должна продвигать не только товары, но и модели поведения и мировоззрение.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о формировании позитивного образа многодетной семьи в коммерческой и социальной рекламе. Он позволяет рекламным объединениям разрабатывать обязательные правила использования образа благополучной семьи с тремя и более детьми, если в рекламе показывают семью с ребенком. Кроме того, такое изображение станет обязательным для социальной рекламы при аналогичных условиях.

Кроме того, депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым предложили увеличить материнский капитал в регионах с низкой рождаемостью. Согласно инициативе, выплаты хотят удвоить при коэффициенте рождаемости ниже 1,3, повысить в полтора раза при показателе ниже 1,75 и в 1,3 раза – ниже 2,1.

Миронов объяснил предложение разницей в доходах жителей регионов и более сложной демографической ситуацией на территориях с низкими зарплатами. По его мнению, повышающие коэффициенты помогут исправить положение.

