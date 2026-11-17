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Украинской оппозиции нельзя поднимать две темы, связанные с президентом Украины Владимиром Зеленским: об элитных особняках "Династия" под Киевом и о его жене Елене Зеленской. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель в соцсети X.

По словам Мендель, элитные особняки предназначены как для "друзей Зеленского", так и, предположительно, для него самого.

Зеленский, по мнению экс-пресс-секретаря, осознал пользу оппозиции: она служит ширмой для демократии, которую он уничтожил. Политиков, которые отказываются обсуждать эти две темы, она осудила.

В мае бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало новую часть аудиозаписей по делу бизнесмена Тимура Миндича – фигуранта дела о коррупции в энергетике.

Записи касаются отмывания средств, полученных преступным путем при возведении элитных резиденций в Козине под Киевом под названием "Династия". Ермак фигурирует в этих файлах. Как сообщили в НАБУ, участники проекта "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен (10,4 миллиона долларов).

В российских силовых структурах сообщали, что один из домов в кооперативе строился для Елены Зеленской – его хотели предоставить жене Зеленского в качестве компенсации перед разводом. По словам собеседника РИА Новости, владельцем особняка является некий "Вова". Мендель сообщала, что под кличкой "Вова" на "пленках Миндича" фигурирует именно Зеленский.

Ранее НАБУ и САП завершили досудебное расследование дела "Мидас" – оно касается преступной организации высокого уровня в энергетическом секторе. Среди фигурантов – лица из ближайшего окружения Зеленского. Следствие считает, что структура регулярно извлекала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" и иных госпредприятий: участники схемы получали 10–15% от стоимости контрактов.

