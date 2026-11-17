17 ноября, 15:58Происшествия
Женщина ранила ножом грудную дочь на западе Москвы
Фото: телеграм-канал "112"
Девочку 2026 года рождения доставили в медицинское учреждение из квартиры жилого дома на улице Довженко на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По предварительным данным, под окнами дома также обнаружили тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты.
Как уточнили в ведомстве, прокуратура контролирует соблюдение прав и интересов малолетнего ребенка, а также проведение процессуальных действий по этому факту.
СМИ утверждают, что девочка был ранена ножом собственной матерью, женщина страдала от послеродовой депрессии.
Ранее в Оренбурге был задержан 22-летний мужчина после смерти его новорожденного сына. По версии следствия, он перекрыл дыхательные пути мальчику, в результате чего ребенок умер. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.