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Девочку 2026 года рождения доставили в медицинское учреждение из квартиры жилого дома на улице Довженко на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительным данным, под окнами дома также обнаружили тело женщины с травмами, характерными для падения с высоты.

Как уточнили в ведомстве, прокуратура контролирует соблюдение прав и интересов малолетнего ребенка, а также проведение процессуальных действий по этому факту.

СМИ утверждают, что девочка был ранена ножом собственной матерью, женщина страдала от послеродовой депрессии.

Ранее в Оренбурге был задержан 22-летний мужчина после смерти его новорожденного сына. По версии следствия, он перекрыл дыхательные пути мальчику, в результате чего ребенок умер. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.