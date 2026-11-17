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Бывшие главные тренеры сборной России по футболу Олег Романцев и Валерий Газзаев нанесут стартовый символический удар перед товарищеским матчем сборной РФ против Венесуэлы. Об этом пресс-служба Российского футбольного союза рассказала РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что экс-тренеры получили приглашения на матч. Они нанесут первый символический удар по специальному ретромячу.

Кроме того, перед церемонией открытия Романцеву и Газзаеву вручат удостоверения и нагрудные знаки заслуженных мастеров спорта. Это сделает генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Романцев занимал должность главного тренера сборной России с 1994 по 1996 год, а также с 1998 по 2002 год. Под его руководством национальная команда участвовала в чемпионате Европы – 1996 и чемпионате мира – 2002. Газзаев являлся руководителем сборной с 2002 по 2003 год.

Игра сборной России с национальной командой Венесуэлы пройдет в Краснодаре 17 ноября. Встреча состоится на стадионе "Краснодар", начало в 19:00 по московскому времени. Для стран это будет первая встреча на уровне национальных команд.

Футбольный матч между сборными посвятят памяти нападающего Никиты Симоняна и победе советской команды на Олимпийских играх 1956 года. Российские футболисты выйдут на поле в специальной ретроформе, стилизованной под форму сборной Советского Союза 1950–1960-х годов.