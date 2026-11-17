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Пострадавших от телефонного и дистанционного мошенничества следует включить в число получателей бесплатной юридической помощи. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Свое предложение, озвученное на научно-практическом семинаре в Москве, Машаров подготовил вместе с руководителем центра правовой поддержки "Столичный" Мэри Гудовой. Оно предусматривает поправки в закон о бесплатной юридической помощи, чтобы расширить категорию потерпевших по делам о телефонном и дистанционном мошенничестве.

В настоящее время законодательные меры в основном регулируют работу операторов связи, банков, микрофинансовых организаций и других компаний. Пострадавшие зачастую остаются без необходимой поддержки, отметил представитель ОП.

Некоторые граждане, лишившиеся сбережений и имущества, не могут сами оплатить юридическую помощь. Предлагаемое изменение, по его словам, повысит уровень правовой защиты пострадавших.

С февраля 2025 года Машаров и Гудова ведут в Общественной палате системную работу по поддержке пострадавших от телефонного мошенничества. За это время пострадавшим бесплатно давали консультации, помогали готовить запросы в правоохранительные органы, содействовали реализации полномочий надзорных органов, включая органы прокуратуры, и составляли исковые заявления.

Ранее в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект против дропперов. Документ создает правовую основу для работы платформы "Антидроп". Согласно инициативе, Центробанк сформирует единую базу рисков: регулятор будет находить физлиц, чьи счета используются для сомнительных операций, и передавать эти данные во все кредитные организации и в Росфинмониторинг.

Если кредитная организация зафиксирует сомнительные операции у клиента, а Центробанк это подтвердит, она сможет ввести ограничения.