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Власти Южной Кореи ужесточают контроль на едином вступительном экзамене в университеты: очки учащихся проверят на наличие функций искусственного интеллекта, а за списывание будут запрещать сдавать испытание в течение 10 лет и привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщила премьер-министр страны Хан Сон Сук.

"В случаях серьезных нарушений, таких как использование умных устройств, мы не ограничимся простым аннулированием результатов экзамена или запретом на его повторную сдачу", – заявила Хан в специальном обращении к нации.

Перед началом экзамена все учащиеся должны будут положить свои очки на парты, чтобы наблюдатели могли проверить их на наличие функций искусственного интеллекта. Пуговицы на одежде экзаменуемых заклеят специальными наклейками – это исключит использование скрытых миниатюрных камер.

Согласно правилам, на экзамен запрещено приносить мобильные телефоны, умные часы, кольца, очки, беспроводные наушники, электронные часы и письменные принадлежности со встроенными камерами. В случае если такие устройства окажутся при себе, их необходимо выключить и сдать наблюдателям до начала испытания. Важно помнить, что обнаружение запрещенных предметов будет считаться нарушением независимо от того, использовались ли они.

В дополнение к 75 тысячам наблюдателей на 1 312 экзаменационных площадках по всей стране задействуют 8 400 сотрудников, включая 1 800 специалистов по умным устройствам и 6 600 наблюдателей в коридорах. Власти также планируют отслеживать попытки передачи информации через Wi-Fi и сотрудничать с крупнейшими технологическими компаниями при расследовании случаев списывания с помощью искусственного интеллекта.

Хан подчеркнула, что расследования будут продолжаться и после завершения экзамена. Если выяснится, что учащиеся поступили в университеты с помощью мошенничества, их зачисление аннулируют, а уже обучающихся студентов отчислят.

Причиной ужесточения контроля стал скандал с 34-летним мужчиной по фамилии Хан, показавшим наивысший результат на квалификационном экзамене на лицензию налогового консультанта в 2026 году. Агентство Yonhap сообщило, что в первом туре он допустил всего одну ошибку из 160 вопросов. Хан признался, что фотографировал задания миниатюрной камерой, отправлял их нейросети и получал ответы на смартфон.

В итоге мужчина признался, что применял миниатюрную камеру, смартфон и генеративный искусственный интеллект в обоих турах экзамена. Он также сообщил, что использовал аналогичный метод на экзамене для получения квалификации бухгалтера-аудитора, и добровольно обратился в полицию.

Хан явился на допрос в полицию Сеула в качестве подозреваемого по делу о воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей путем обмана и воспрепятствовании деятельности организации. Он принес извинения другим участникам экзамена и пообещал рассказать следователям всю правду. Министерство экономики и финансов рассматривает вопрос о приостановке действия выданного ему свидетельства о сдаче экзамена.

На фоне скандала прокуратура Южной Кореи поручила добиваться судебного разбирательства по делам о списывании с использованием искусственного интеллекта и умных устройств, а в наиболее серьезных случаях – ареста и лишения свободы виновных.

Единый вступительный экзамен в университеты Южной Кореи запланирован на 19 ноября. После разоблачения случая мошенничества с использованием искусственного интеллекта в стране звучали предложения отложить его проведение до принятия дополнительных мер безопасности, но власти отклонили такую возможность.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в 2026 году на ЕГЭ впервые была зафиксирована попытка использования искусственного интеллекта. Группа школьников обратилась в фирму, торговавшую микронаушниками и специальным приложением с ИИ для передачи информации. Все попытки списать были вовремя пресечены, а работы нарушителей аннулированы.

