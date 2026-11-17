Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Компьютерная томография (КТ) помогает ветеринарам Московского зоопарка выявлять заболевания у питомцев, уточнять диагнозы и корректировать лечение. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

За полгода работы первого в России томографа для животных результаты исследований в ряде случаев напрямую повлияли на выбор тактики терапии, особенно при пневмонии, ринитах и новообразованиях.

С помощью аппарата специалисты обследуют обитателей зоопарка разных видов – от ежей до копытных. Раньше для проведения такой диагностики животных приходилось доставлять в сторонние клиники, что создавало дополнительный стресс для питомцев и нагрузку для ветеринаров. Теперь исследования можно проводить непосредственно на территории учреждения.

"Компьютерный томограф стал для нашей ветеринарной службы настоящим прорывом. До его появления животных нужно было везти в сторонние клиники, но любая поездка означает для питомца стресс, а для врачей – дополнительную нагрузку. Сейчас точная диагностика доступна прямо в зоопарке", – рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

КТ позволяет получать детальные послойные изображения организма. В отличие от обычного рентгена, этот метод дает возможность подробнее изучить череп, позвоночник и грудную клетку. Ветеринары также могут оценивать состояние грудной и брюшной полостей, исследовать головной мозг, выявлять патологии суставов и позвоночника, а также подробно обследовать зубы и челюстные кости.

Томограф рассчитан на животных весом до 250 килограммов, а сканирование занимает около 20 секунд. Первым диагностику прошел снежный барс Унцик, которому проверили позвоночник. Позже обследование провели и другим обитателям зоопарка, среди которых черепахи, европейский волк и обыкновенная игуана.

Исследования помогают врачам как подтвердить первоначальные предположения о состоянии здоровья питомца, так и исключить их. При этом перечень видов, которым проводят КТ, постепенно расширяется. Одним из последних пациентов стал полосатый водный варан.

Многие рептилии прошли процедуру впервые. Отдельное направление – обследование морских млекопитающих. До опыта Московского зоопарка подобные исследования в России не проводили. По словам ветеринаров, чаще всего на томографе обследуют ежей.

Полный цикл исследования в среднем занимает не более часа, однако подготовка заключения в отдельных случаях может растянуться на несколько дней.

Помимо томографа, в зоопарке установили современное операционное и диагностическое оборудование, включая аппараты рентгенографии, эндоскопии и ультразвуковых исследований. С их помощью специалисты обследовали различных рептилий – черепах и игуан, а также приматов, в том числе яванских макак, горилл и капуцинов.

Для лечения зубов животных используют специальное стоматологическое оборудование. Оно позволяет проводить процедуры без перемещения питомцев в ветеринарный корпус. В рамках плановой диспансеризации обследовали мангобеев, даманов и харз. Во время анестезии состояние животных контролируют с помощью кислородных концентраторов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Начальник ветеринарного отдела зоопарка Марьяна Токунова отметила, что томограф позволяет получать подробную информацию о здоровье животных и пополнять научную базу, в том числе по топографической анатомии. Для некоторых видов КТ прежде не проводили, поэтому снимки помогают специалистам изучать пространственное расположение внутренних органов.

Ранее сообщалось, что Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка спас около 2,9 тысячи летучих мышей начиная с 2017 года. Животные поступают из разных регионов России, им специалисты лечат травмы, восстанавливают навыки полета и охоты в специальном вольере, а затем возвращают зверьков в естественную среду.