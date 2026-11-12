Медведь Гром из Московского зоопарка начал набирать вес перед зимней спячкой

Фото: MAX/"Московский зоопарк"

Бурый медведь Гром из Московского зоопарка активно готовится к зимнему сну и набирает вес. Об этом сообщил столичный зоосад в мессенджере MAX.

Как рассказали специалисты учреждения, в зимнюю спячку впадают все бурые медведи. Берлоги животные устраивают в очень спокойных местах. Например, они предпочитают мховые болота на маленьких островах, буреломы или плотное мелколесье. На зиму они устраиваются под выворотами и колодами, под корнями крупных кедров и елей. В горах, как правило, можно встретить земляные берлоги в скалах, пещерах и под камнями.

Много внимания медведи уделяют внутреннему обустройству места. Они приносят туда мох, хвойные ветки, сухую траву. Если природных мест для зимнего сна недостаточно, животные устраивают целые "городки". Например, на Алтае в пределах 10 километров было зафиксировано 26 берлог.

Продолжительность зимнего сна варьируется от 2,5 до 6 месяцев в зависимости от региона. В теплых местах при хорошем урожае орехов медведи могут вовсе не залегать в берлогу на всю зиму, а лишь иногда засыпать на несколько дней в плохую погоду. Обычно медведи спят отдельно, исключение составляют только самки с детенышами-сеголетками.

Если во сне зверя что-то потревожит, он может легко проснуться. Иногда при оттепелях медведи сами выходят из берлог и возвращаются туда при легком похолодании.

Также к зиме начали готовиться бобры в национальном парке "Лосиный остров". Они срезают ветки осины и ивы и прячут их под водой, чтобы сделать природный "холодильник" с запасами корма. Хатки и плотины животные ремонтируют, а стены покрывают смесью ила и глины для тепла и безопасности.