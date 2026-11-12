Эксперт Тихоненков предупредил об опасности поцелуев с домашними животными

Фото: 123RF.com/milkos

Целовать домашних животных, особенно в нос и пасть, не рекомендуется из-за риска передачи инфекций. Об этом сообщил эксперт Антон Тихоненков, слова которого приводит "Лента.ру".

По словам специалиста, в слюне даже здоровых кошек и собак часто присутствуют бактерии, например Pasteurella и Capnocytophaga. При попадании на поврежденную кожу или слизистые они могут вызвать воспаление, а в редких случаях – серьезные осложнения.

Особенно осторожными Тихоненков порекомендовал быть людям с ослабленным иммунитетом, пожилым и маленьким детям. Он отметил, что регулярные прививки, обработка от паразитов и ветеринарные осмотры не исключают всех рисков.

Эксперт пояснил, что во время прогулок собаки обнюхивают землю, контактируют с другими животными и продуктами их жизнедеятельности и могут подбирать различные предметы. Кошки, в свою очередь, вылизывают шерсть и лапы, на которых остаются загрязнения.

Тихоненков не рекомендует разрешать животным облизывать лицо, особенно губы и область вокруг рта, а также открытые ранки на коже. Также он предупредил о рисках привычки делиться с питомцем едой: через слюну на ложки и тарелки могут попадать бактерии, поэтому у животного должны быть собственные миски, которые нужно регулярно мыть.

Кроме того, как указал эксперт, далеко не всем кошкам и собакам нравятся поцелуи: питомец может испытывать дискомфорт и даже укусить или поцарапать. Проявлять нежность Тихоненков советует поглаживаниями и совместными играми, учитывая реакцию животного.

Ранее ветеринар Елизавета Бабаева рассказала, что изменение привычного ритма жизни, холод и обострение хронических заболеваний могут стать причинами развития депрессивного состояния у питомцев в осенне-зимний сезон. При этом в большей степени страдают собаки, так как они сильно привязаны к распорядку.