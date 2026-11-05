Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 16:42

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Бабаева: сокращение светового дня провоцирует депрессию у собак зимой

Ветеринар рассказала, как защитить питомцев от сезонной депрессии

Фото: 123RF.com/burdnik

Изменение привычного ритма жизни, холод и обострение хронических заболеваний могут стать причинами развития депрессивного состояния у питомцев в осенне-зимний сезон. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач Советской государственной ветклиники Елизавета Бабаева.

По ее словам, в большей степени в это время года страдают собаки, потому что они очень сильно привязаны к распорядку. При этом сокращение светового дня часто приводит к смещению, уменьшению времени прогулок, а в какие-то моменты и отказу от них.

"Привычный ритм жизни меняется, к тому же некоторые животные испытывают дополнительный стресс, так как им физически неприятен холод, снег", – отметила эксперт.

Кроме того, все животные очень хорошо чувствуют настрой владельцев, которые с приходом пасмурных холодных дней тоже могут хандрить. В итоге питомцы поддаются эффекту отзеркаливания настроения.

Однако депрессия у питомца скорее похожа на легкую грусть, небольшую апатию. Чтобы на фоне нее он отказался от еды – такое маловероятно. Поэтому, если подобное происходит либо отмечается потеря интереса к привычным играм, резкое снижение двигательной активности, стоит обратиться к ветеринару. Дело может быть в том числе в обострении хронических заболеваний, что также часто происходит с наступлением холодного сезона. И это тоже негативно влияет на настроение животного.
Елизавета Бабаева
ветеринарный врач Советской государственной ветклиники

Здесь в зоне риска уже оказываются кошки, потому что они более метеочувствительны. На фоне этого у них чаще обостряются всевозможные болезни, такие, например, как артрит, сердечная недостаточность, подчеркнула ветеринар.

"Если депрессивное настроение питомца не связано с ухудшением здоровья, профилактикой в первую очередь может быть внимание владельцев. Ласка, совместные игры станут лучшим лекарством. Стоит также завести в доме какую-нибудь интеллектуальную игру для животного, чтобы ему было не скучно, когда никого нет", – посоветовала Бабаева.

Помимо этого, важно в дневное время оставлять окна незанавешенными, чтобы питомец получал больше дневного света. Также можно использовать специальные успокаивающие ошейники с феромонами – они способны снижать уровень стресса.

Плюс важно не забывать, что любых собак надо продолжать выгуливать. Если же питомец быстро замерзает, прогулки можно немного сократить и использовать теплую одежду, заключила специалист.

Ранее зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко рассказала, как правильно создать для питомцев зоны отдыха. Например, для кошки стоит оборудовать уютную лежанку где-нибудь на высоте: эти животные считывают такие места как более безопасные.

Читайте также


Трошина Любовь

животныеобществоэксклюзив

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика