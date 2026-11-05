Эксперт Бабаева: сокращение светового дня провоцирует депрессию у собак зимой

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Изменение привычного ритма жизни, холод и обострение хронических заболеваний могут стать причинами развития депрессивного состояния у питомцев в осенне-зимний сезон. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач Советской государственной ветклиники Елизавета Бабаева.

По ее словам, в большей степени в это время года страдают собаки, потому что они очень сильно привязаны к распорядку. При этом сокращение светового дня часто приводит к смещению, уменьшению времени прогулок, а в какие-то моменты и отказу от них.

"Привычный ритм жизни меняется, к тому же некоторые животные испытывают дополнительный стресс, так как им физически неприятен холод, снег", – отметила эксперт.

Кроме того, все животные очень хорошо чувствуют настрой владельцев, которые с приходом пасмурных холодных дней тоже могут хандрить. В итоге питомцы поддаются эффекту отзеркаливания настроения.





Елизавета Бабаева ветеринарный врач Советской государственной ветклиники Однако депрессия у питомца скорее похожа на легкую грусть, небольшую апатию. Чтобы на фоне нее он отказался от еды – такое маловероятно. Поэтому, если подобное происходит либо отмечается потеря интереса к привычным играм, резкое снижение двигательной активности, стоит обратиться к ветеринару. Дело может быть в том числе в обострении хронических заболеваний, что также часто происходит с наступлением холодного сезона. И это тоже негативно влияет на настроение животного.

Здесь в зоне риска уже оказываются кошки, потому что они более метеочувствительны. На фоне этого у них чаще обостряются всевозможные болезни, такие, например, как артрит, сердечная недостаточность, подчеркнула ветеринар.

"Если депрессивное настроение питомца не связано с ухудшением здоровья, профилактикой в первую очередь может быть внимание владельцев. Ласка, совместные игры станут лучшим лекарством. Стоит также завести в доме какую-нибудь интеллектуальную игру для животного, чтобы ему было не скучно, когда никого нет", – посоветовала Бабаева.

Помимо этого, важно в дневное время оставлять окна незанавешенными, чтобы питомец получал больше дневного света. Также можно использовать специальные успокаивающие ошейники с феромонами – они способны снижать уровень стресса.

Плюс важно не забывать, что любых собак надо продолжать выгуливать. Если же питомец быстро замерзает, прогулки можно немного сократить и использовать теплую одежду, заключила специалист.

Ранее зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко рассказала, как правильно создать для питомцев зоны отдыха. Например, для кошки стоит оборудовать уютную лежанку где-нибудь на высоте: эти животные считывают такие места как более безопасные.

