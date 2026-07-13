Зоопсихолог Левченко: лежанка у входной двери снизит тревожность у собак

Фото: 123RF.com/lauradalmau

Коту для комфортной жизни важно обустроить лежанку на шкафу, а собаке – в гостиной и у входной двери. Об этом Москве 24 рассказала зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Наталья Левченко.

Ранее исследователь поведения кошек, сотрудница Киотского университета Сахо Такаги подчеркнула в разговоре с РИА Новости, что дома кошкам важно иметь возможность перемещаться не только горизонтально (по полу), но и по вертикали. По ее мнению, это помогает зверям справляться со стрессом.

С таким мнением согласна и Левченко. По ее словам, кошки на генетическом уровне считают наиболее безопасными места на высоте, так как это позволяет осматривать всю территорию на предмет угроз и снижать риск внезапного нападения крупных хищников.





Наталья Левченко зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники Так что, кроме возможности передвигаться в пространстве по вертикали, есть смысл обустроить для кошки уютную теплую лежанку где-нибудь на шкафу. Еще стоит дополнительно продумать несколько альтернативных зон отдыха внизу: в укромном темном месте, а также там, где часто присутствует хозяин.

Что касается собак, то им также важно создать затемненный угол, например поставить дом с крышей. Это место поможет животным успокоиться в стрессовые моменты, добавила эксперт.

"Еще одну зону для отдыха, скажем, в виде коврика, матраса или лежанки с бортиками надо обустроить в гостиной или на кухне – там, где чаще всего собирается семья. Собаке очень важно чувствовать себя членом коллектива", – отметила Левченко.

Кроме того, уютная зона в идеале должна быть и в коридоре с возможностью следить за входной дверью, чтобы животное могло реализовать веками выработанную привычку охранять дом. Если у собаки нет доступа к прихожей, она может страдать от повышенной тревожности, подчеркнула эксперт.





Наталья Левченко зоопсихолог, хирург Донской государственной ветклиники При обустройстве места для любого питомца важно следить, чтобы оно не располагалось на сквозняке или под кондиционером, в противном случае животное может быстро простудиться. К тому же кошки и собаки часто начинают испытывать стресс, когда их любимую лежанку оставляют в месте высокой проходимости.

Также важно, чтобы место отдыха не скользило по полу, иначе каждый подъем с него может повышать уровень стресса и негативно отражаться на здоровье суставов. Особенно это опасно для кошек, которые часто спрыгивают сверху, отметила ветеринар.

Ранее зоопсихолог Марианна Гладких предупредила, что во время грозы не надо изо всех сил пытаться успокаивать питомца: брать на руки, тискать, жалеть, а также вытаскивать из укромного места. В противном случае можно усилить чувство страха, создать ощущение, что происходит действительно что-то нестандартное, опасное.