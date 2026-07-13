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13 июля, 18:54

Шоу-бизнес

Суд прекратил дело о банкротстве стритрейсерши Багдасарян

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда/Владимир Веленгурин

Арбитражный суд Москвы завершил производство по делу о банкротстве стритрейсерши Мары Багдасарян. Об этом стало известно из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

При этом причины данного решения пока не раскрываются.

Багдасарян стала известна из-за злостного уклонения от уплаты административных штрафов за нарушения ПДД. Также она выступала свидетелем по делу о гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова в 2016 году. Тогда за неповиновение законному распоряжению полицейского ей назначили административный арест на 10 суток.

После случившегося девушку неоднократно задерживали за другие нарушения ПДД, а затем лишили водительских прав. Причиной назвали медицинские противопоказания – эпилепсию, которая развилась после полученных в аварии травм.

В июне 2026 года управление ФНС России по Кировской области выступило с требованием признать Багдасарян банкротом. Причина требований налоговой инспекции не раскрывалась.

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