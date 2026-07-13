Встречу между Францией и Испанией на ЧМ–2026 начнут с минуты молчания

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Испанская и французская сборная встретятся на поле в полуфинале чемпионата мира по футболу 13 июля. Их игра начнется с минуты молчания. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Перед матчем между Францией и Испанией будет проведена минута молчания в память жертв теракта в Ницце", – написал политик на своей странице в социальной сети Х.

Макрон высказал слова благодарности президенту Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино за согласие дать минуту молчания на этом матче по просьбе французской стороны.

Водитель грузовика 14 июля 2016 года протаранил толпу людей в Ницце. Они вышли на Английскую набережную, чтобы увидеть салют в честь Дня взятия Бастилии.

Жертвами теракта стали 86 человек, еще 450 человек пострадали. Среди погибших были две россиянки – Алина Богданова и Виктория Савченко. Преступником оказался уроженец Туниса Мохамед Лахуайедж-Бухлель. "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) взяло на себя ответственность за нападение.

Вечером 13 июля в связи с игрой французской и испанской команд на мундиале во Франции усилят меры безопасности. По словам, главы МИД страны Лорана Нуньеса, 70 тысяч полицейских и жандармов будут следить за порядком.