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14 июля, 09:31

Общество

Детский омбудсмен РФ Львова-Белова попросила законодательно закрепить понятие травли

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

В России необходимо законодательно закрепить понятие травли, которое будет учитывать всех возможных участников данного процесса. С таким предложением выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем докладе за 2025 год, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Помимо этого, омбудсмен после анализа ситуации с соблюдением прав детей в стране дала рекомендации федеральным и региональным властям, а также уполномоченным по правам ребенка в субъектах РФ.

В частности, Львова-Белова потребовала сформировать систему сбора и обработки единой государственной статистики по выявленным случаям травли в образовательных учреждениях.

Ранее сообщалось, что в российских школах могут появиться ежегодные анонимные опросы учеников, направленные на выявление случаев травли и формирование "индекса дружелюбия" образовательных организаций.

Авторами проекта стали депутаты от партии "Новые люди". По их словам, предложение поспособствует более раннему обнаружению конфликтов и снижению уровня буллинга.

Юрист напомнил об ответственности за травлю и хейт в соцсетях в России

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