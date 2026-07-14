Полиция задержала похитителей магазинных тележек в Москве

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Полицейские задержали в Туле двух молодых людей в возрасте 21 и 22 лет, подозреваемых в краже магазинных тележек в Москве. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по столице.

По данным ведомства, кража произошла в районе Косино-Ухтомском. С парковки около местного супермаркета на Новоухтомском шоссе исчезли пять тележек для продуктов. Пропажу выявили во время плановой инвентаризации, ущерб оценивается в 50 тысяч рублей.

Задержанные признались, что действовали сообща. Украденное имущество они продали случайному покупателю за 30 тысяч рублей, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Они находятся под подпиской о невыезде.

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