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14 июля, 09:49

Происшествия

Полиция задержала похитителей магазинных тележек в Москве

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Полицейские задержали в Туле двух молодых людей в возрасте 21 и 22 лет, подозреваемых в краже магазинных тележек в Москве. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по столице.

По данным ведомства, кража произошла в районе Косино-Ухтомском. С парковки около местного супермаркета на Новоухтомском шоссе исчезли пять тележек для продуктов. Пропажу выявили во время плановой инвентаризации, ущерб оценивается в 50 тысяч рублей.

Задержанные признались, что действовали сообща. Украденное имущество они продали случайному покупателю за 30 тысяч рублей, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в подмосковном Чехове пьяный мужчина разбил окно квартиры на первом этаже дома и залез внутрь. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии осмотрели место инцидента и нашли следы крови, уходящие в сторону соседних зданий. Позднее правоохранители нашли мужчину с наспех перебинтованной рукой. Он был задержан и передан полиции.

Житель Подмосковья нашел в автобусе 500 тысяч рублей и стал фигурантом дела о краже

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