В Подмосковье задержали мужчину, который проник в чужую квартиру

Фото: MAX/"Росгвардия. Московская область"

Сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, который, будучи пьяным, залез в чужую квартиру через окно в подмосковном Чехове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным оперативников, мужчина разбил окно в квартире на первом этаже одного из жилых домов, а затем проник внутрь. Сотрудники Росгвардии осмотрели место инцидента и нашли следы крови, уходящие в сторону соседних домов.

В итоге росгвардейцам удалось найти мужчину с наспех перебинтованной рукой. Находившийся в состоянии опьянения подозреваемый при виде сотрудников направился к ним с ножом в руке и был задержан и передан полиции.

Ранее в Петербурге были задержаны подозреваемые в краже товаров из ПВЗ на 14,5 миллиона рублей. Злоумышленники загрузили коробки с товарами в машину и планировали скрыться, но их задержали. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

