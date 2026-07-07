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07 июля, 15:55

Происшествия

Ярославская напомнила, что методы воспитания не должны унижать ребенка

Фото: 123RF.com/jovanmandic

Методы воспитания детей не должны быть унизительными для ребенка, заявила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Таким образом она прокомментировала ситуацию с семьей из Алтуфьевского района, где мама заставила сына встать перед собой на колени в парке.

Она уточнила, что каждый воспитывает детей так, как считает нужным, однако данный принцип не может быть предметом спора. Также, по ее мнению, в сложившейся ситуации важно не ограничиваться мерами профилактики, поскольку семье нужна профессиональная поддержка специалистов семейного центра.

"Чтобы укрепить детско-родительские отношения и помочь маме найти более эффективные и бережные способы воспитания", – подчеркнула Ярославская.

Кроме того, матери ребенка вынесли представление за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В полицию с рассказом о случившемся обратились очевидцы. Утверждалось, что женщина просила сына целовать ей ноги.

Позже Ярославская сообщила, что семью установили и поставили на профилактический учет. При этом раньше они не попадали в поле зрения служб.

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