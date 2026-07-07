07 июля, 14:53Мэр Москвы
Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
Фото: MAX/"Минобороны России"
Еще один вражеский беспилотник был уничтожен в воздушном пространстве Московского региона. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Целью дрона являлась столица, уточнил градоначальник, добавив, что на месте падения его фрагментов уже находятся экстренные службы.
Операции по ликвидации ударных БПЛА продолжаются с ночи 7 июля. К настоящему моменту общее число нейтрализованных аппаратов составило 46.
При этом с вечера 6-го числа до 06:00 7 июля воздушное пространство столичного региона пытались пробить еще более 430 украинских беспилотников. Из них 36 удалось остановить на подлете к городу, а остальные – на дальних подступах.