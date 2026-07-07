Собянин: силы ПВО уничтожили еще пять БПЛА на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять вражеских БПЛА на подлете к Москве в ночь на вторник, 7 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

До этого Собянин сообщил о ликвидации одного украинского дрона, летевшего в сторону столицы. На месте падения фрагментов также работают экстренные службы города.

На фоне информации об отражении атаки дронов столичные аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с уполномоченными органами. В Росавиации пояснили, что такой формат работы связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе воздушных гаваней.