03:34Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский
Фото: depositphotos/nitinut380
Аэропорт Жуковский временно прекратил прием и отправку рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Как пояснили в ведомстве, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Также столичные аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с уполномоченными органами.
В Росавиации подчеркнули, что такой формат работы связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе воздушных гаваней.