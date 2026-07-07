Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

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Аэропорт Жуковский временно прекратил прием и отправку рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Как пояснили в ведомстве, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Также столичные аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с уполномоченными органами.

В Росавиации подчеркнули, что такой формат работы связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе воздушных гаваней.