Собянин: силами ПВО пресечена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средствами ПВО уничтожены еще два БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Он добавил, что оперативные службы работают на месте падения фрагментов дронов.

Всего на подлете к Москве в ночь на 7 июня уничтожены 14 украинских беспилотников. На местах падения обломков продолжают работать оперативные службы города.

На фоне информации об отражении атаки аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию с уполномоченными органами. В Росавиации уточнили, что данный регламент введен из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе столичных авиагаваней.

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