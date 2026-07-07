В России предложили сделать День семьи, любви и верности всероссийским выходным

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День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, необходимо объявить официальным выходным днем на всей территории страны. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

Он подчеркнул, что, несмотря на обилие праздников, выпадающих на выходные, в российском календаре отсутствует общий для всех нерабочий день, посвященный семейным ценностям.

Рыбальченко отметил, что дополнительный выходной в середине лета позволил бы гражданам провести больше времени с близкими, тем более что на этот период у многих приходятся отпуска. По его мнению, сейчас в календаре наблюдается дисбаланс: на первое полугодие приходится слишком много нерабочих дней, в то время как во втором полугодии, когда накапливается усталость, их ощутимо не хватает. Новый праздник, посвященный семье, дал бы людям возможность полноценно отдохнуть и организовать совместный досуг.

Рыбальченко напомнил, что именно 8 июля 1944 года президиум Верховного Совета СССР учредил почетное звание "Мать-героиня", что фактически положило начало современной государственной демографической и семейной политике.

В сам праздничный день, по его задумке, следовало бы не только отдыхать, но и чествовать заслуженные семьи, вручая им награды за вклад в развитие страны, а также выражать благодарность родителям и вспоминать семейные традиции.

Ранее стало известно, что телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат тематическую архитектурно-художественную подсветку в День семьи, любви и верности. При этом в Москве на медиафасаде Останкинской телебашни покажут видео о счастливой семье.