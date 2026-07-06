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06 июля, 21:30

Происшествия

Более 110 дронов сбила ПВО над регионами России за 12 часов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и перехватили 116 беспилотников ВСУ над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Прилеты вражеских летательных аппаратов продолжались с 08:00 до 20:00 понедельника, 6 июля, по московскому времени, уточнили в военном ведомстве.

В частности, дроны самолетного типа удалось нейтрализовать в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Также враг предпринимал попытки пробиться в воздушное пространство Краснодарского края, Московского региона, Башкортостана, Крыма, Азовского и Черного морей.

Целью в Белгородской области стал пассажирский автобус. Удар пришелся во время его движения по трассе Никольское – Таврово. В результате пострадали 7 человек, включая троих детей в возрасте года, 10 и 16 лет. Всех несовершеннолетних доставили в больницы, а среди взрослых госпитализация потребовалась только трем раненным.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник осудил атаку, назвав ее тяжким военным преступлением. СК РФ, в свою очередь, приступил к расследованию инцидента.

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