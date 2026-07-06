ИИ превратил планшет в дневник Тома Реддла из "Гарри Поттера"

Фото: x.com/MaximeRivest

Разработчик Максим Ривест превратил планшет reMarkable Paper Pro в аналог дневника Тома Реддла из вселенной "Гарри Поттера". Об этом он рассказал в соцсети X.

Для этого Ривест создал мод, который распознает написанный от руки вопрос и передает его нейросети.

Судя по опубликованным кадрам, пользователь пишет сообщение стилусом, и оно исчезает с экрана. Затем ответ искусственного интеллекта (ИИ) появляется на дисплее в виде анимированной рукописи.

Однако отмечается, что установить такой мод обычному пользователю будет непросто, так как для этого нужно включать режим разработчика и ставить дополнительные программы. Проект вмешивается в работу устройства и тестировался только на отдельных версиях ПО.

Ранее сообщалось, что специалисты в России планируют массово внедрять искусственный интеллект в телеком-отрасли. В частности, ИИ должен повысить скорость мобильного интернета. При этом операторы уже реализовали пилотные проекты, которые продемонстрировали повышение пропускной способности сетей на 20–30%.