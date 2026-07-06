Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 21:56

Технологии

ИИ превратил планшет в дневник Тома Реддла из "Гарри Поттера"

Фото: x.com/MaximeRivest

Разработчик Максим Ривест превратил планшет reMarkable Paper Pro в аналог дневника Тома Реддла из вселенной "Гарри Поттера". Об этом он рассказал в соцсети X.

Для этого Ривест создал мод, который распознает написанный от руки вопрос и передает его нейросети.

Судя по опубликованным кадрам, пользователь пишет сообщение стилусом, и оно исчезает с экрана. Затем ответ искусственного интеллекта (ИИ) появляется на дисплее в виде анимированной рукописи.

Однако отмечается, что установить такой мод обычному пользователю будет непросто, так как для этого нужно включать режим разработчика и ставить дополнительные программы. Проект вмешивается в работу устройства и тестировался только на отдельных версиях ПО.

Ранее сообщалось, что специалисты в России планируют массово внедрять искусственный интеллект в телеком-отрасли. В частности, ИИ должен повысить скорость мобильного интернета. При этом операторы уже реализовали пилотные проекты, которые продемонстрировали повышение пропускной способности сетей на 20–30%.

Читайте также


технологии

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика