Wildberries пометит ИИ-контент в отзывах

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Wildberries (входит в группу RWB) первым среди российских маркетплейсов начал тестировать новую функцию, которая поможет покупателям лучше понимать, насколько фотографии в отзывах отражают реальный вид товара.

В мобильном приложении площадки появится специальная отметка "Похоже на ИИ" для медиафайлов, в которых система заметила признаки обработки с помощью искусственного интеллекта. Отметка может появиться рядом с фото в отзыве, если алгоритмы обнаружили признаки существенного редактирования и следы генеративной обработки.

При этом метка не означает, что отзыв является недостоверным. Она лишь помогает покупателю учитывать возможную обработку изображения при принятии решения о покупке. Функция работает на основе алгоритмов анализа файлов, которые автоматически определяют визуальные признаки ИИ-обработки.

Кроме того, Wildberries не скрывает отзывы с отметкой и не удаляет их: инструмент дает клиенту дополнительный контекст и поможет сделать выбор более осознанным. Новая функция уже проходит тестирование и доступна некоторым пользователям в приложении маркетплейса.

Ранее правительство РФ утвердило порядок проверки карточек товаров на маркетплейсах. Новые правила установят единый механизм проверки данных, которые продавцы размещают в карточках. До их публикации операторы онлайн-площадок будут обязаны убедиться в достоверности информации. В первую очередь проверка затронет категории товаров, от которых напрямую зависят безопасность и здоровье людей.