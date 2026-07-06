УФАС применили антимонопольные меры к участникам рынка нефтепродуктов в регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Территориальные органы ФАС применили антимонопольные меры к участникам рынка нефтепродуктов в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, Московское областное УФАС возбудило дело против 6 независимых участников рынка, продающих бензин и дизельное топливо через свои сети автозаправочных станций. Анализ показал, что ООО "Аист", ООО "Топливный синдикат", ООО "Серпуховнефтепродуктсервис", ООО "Витаойл", ООО "Элегант" и один индивидуальный предприниматель одновременно повысили розничные цены на топливо, что, по мнению УФАС, нарушает антимонопольное законодательство.

Между тем Саратовское УФАС выдало предупреждение ООО "Алькорр" (сеть АЗС "Торэко") о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения закона о защите конкуренции. Компания должна исполнить его до 31 июля.

В ходе мониторинга было установлено, что на автозаправках сети изменились цены на бензины АИ-92 и АИ-95. По данным прошлого года, на которые ссылается ФАС, "Алькорр" с двумя другими хозяйствующими субъектами занимали коллективное доминирующее положение на рынке розничной реализации бензинов в Энгельсском районе региона.

"Действия сети АЗС могут свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен и могут привести к ущемлению интересов потребителей путем навязывания им невыгодных условий договора", – указали в службе.

В свою очередь, Оренбургское УФАС нашло в действиях трех независимых участников рынка, осуществляющих деятельность по мелкооптовой реализации дизеля, признаки нарушения федерального закона. Оно выразилось в заключении и выполнении соглашения, которое приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен при мелкооптовой торговле дизельным топливом. В связи с этим УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В конце июня ФАС поручила своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте, на АЗС и для аграрного сектора. Соответствующие указания получили 16 ведомств, в том числе УФАС Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Им необходимо принимать соответствующие меры в случае нарушений антимонопольного законодательства.