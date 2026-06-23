ФАС усилила контроль за топливом для аграриев в нескольких регионах РФ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте, на АЗС и для аграрного сектора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поручения, в частности, получили 16 управлений, включая УФАС Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов.

"Территориальным органам необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций (АЗС). Особое внимание УФАС должны обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ", – пояснили в федеральной службе.

В случае обнаружения нарушений антимонопольного законодательства территориальные органы должны будут оперативно принять соответствующие меры.

На сегодняшний день отечественные нефтяные компании продолжают реализовывать меры по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка страны топливом. В частности, отраслевые фирмы поддерживают стабильные цены на топливо и работают над эксплуатацией новых производственных мощностей.

В рамках этой работы вице-премьер Александр Новак ранее поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. Отдельно ФАС он доверил непрерывный мониторинг ценовой ситуации.