Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 10:58

Экономика

ФАС усилила контроль за топливом для аграриев в нескольких регионах РФ

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте, на АЗС и для аграрного сектора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поручения, в частности, получили 16 управлений, включая УФАС Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов.

"Территориальным органам необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций (АЗС). Особое внимание УФАС должны обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ", – пояснили в федеральной службе.

В случае обнаружения нарушений антимонопольного законодательства территориальные органы должны будут оперативно принять соответствующие меры.

На сегодняшний день отечественные нефтяные компании продолжают реализовывать меры по увеличению объемов производства нефтепродуктов, а также по насыщению внутреннего рынка страны топливом. В частности, отраслевые фирмы поддерживают стабильные цены на топливо и работают над эксплуатацией новых производственных мощностей.

В рамках этой работы вице-премьер Александр Новак ранее поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. Отдельно ФАС он доверил непрерывный мониторинг ценовой ситуации.

Читайте также


экономика

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика