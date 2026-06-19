Глава "Роснефти" опроверг введение ограничений по топливу на АЗС

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"Роснефть" не вводила ограничений на заправку автомобилей топливом на своих АЗС. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин в рамках годового собрания акционеров.

"Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом", – приводит его слова ТАСС.

Глава "Роснефти" подчеркнул, что все заправки компании готовы к стабильной работе, призвав не создавать ажиотаж. Он заверил, что корпорация продолжит мониторинг состояния рынка нефтепродуктов, обратив внимание на непростую ситуацию в данной среде. Она, в частности, обусловлена объективными и фундаментальными факторами, а также временными обстоятельствами.

"Высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы накладываются на внеплановые работы на НПЗ. Но вместе с тем стабильное снабжение российских потребителей моторным топливом – это одна из основных задач компании "Роснефть", – отметил Сечин.

Тем не менее фирма поставляет почти все нефтепродукты на внутренний рынок России и гарантирует поставку топлива для социально значимых объектов, бюджетных учреждений, промышленных предприятий и сельскохозяйственных организаций.

В настоящее время "Роснефть", продолжил глава компании, реализует всю добываемую нефть, поскольку полностью уверена в востребованности своего сырья на мировой арене. Сейчас торговля горючим на глобальных биржах осуществляется через фьючерсные контракты, но физические объемы продукта также находят спрос.

"Физические объемы нефти – это совсем другая история: физические объемы все проданы. Если бы у нас было еще больше, мы бы и больше продали. Будем работать над увеличением добычи, тем более что сейчас ОПЕК предлагает такие варианты, и она (нефть. – Прим. ред.) опять будет вся продана", – добавил он.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. Тогда в Крыму и Севастополе ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 – не более 20 литров в сутки на человека из-за логистических проблем. В Кремле пообещали решить вопрос, после чего Минэнерго РФ начало меры по обеспечению региона моторным топливом.

Однако позже в Крыму прекратили свободную продажу бензина, оставив ее только по талонам. В Севастополе же на трех заправках "Атан" вернули свободную продажу АИ-92, но на остальных заправках продолжили использовать QR-коды. Глава города Михаил Развожаев заявил, что от последних откажутся, когда создадут полумесячный резерв топлива.

Ограничения по розничному отпуску горючего ввели на некоторых заправочных станциях и в Самарской области. При этом для спецтранспорта реализация остается свободной. В то же время в Москве на АЗС Teboil, "Роснефть" и "Нефтьмагистраль" бензин также продается без ограничений.

На фоне этой ситуации вице-премьер РФ Александр Новак поручил создать модель для мониторинга ситуации на топливном рынке и принимать превентивные меры. Правительство вместе с тем взяло под контроль цены на топливо и обеспечение потребителей бензином и дизелем.