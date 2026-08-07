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07 августа, 17:31

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Bild: в Германии перекрыли крупную трассу для строительства тоннеля для жаб

В Германии перекрыли крупную трассу для строительства тоннеля для жаб

Фото: 123RF.com/mooos

Власти немецкого города Билефельд на четыре месяца перекрыли крупную автомагистраль, чтобы построить 12 подземных переходов для лягушек, жаб и тритонов, сообщает газета Bild.

По данным СМИ, на строительство дорог и тоннелей выделено 1,7 миллиона евро. Участок длиной около 700 метров закрыт с 27 июля, из-за чего автомобилистам приходится делать крюк в 14 километров, что добавляет к времени в пути 25 минут.

До этого волонтеры каждую весну вручную переносили через дорогу около 3 тысяч амфибий. Теперь земноводные смогут переходить на другую сторону по 12 тоннелям. Дорожное ведомство уточнило, что такие переходы защитят эти виды.

Однако местные жители недовольны строительством, так как это негативно сказывается на бизнесе: многие не хотят тратить дополнительное время на дорогу до города.

Тем времени в Британии временно прекратили эксплуатацию паровозов после того, как туристический поезд из фильмов о Гарри Поттере спровоцировал лесной пожар. Случай произошел 11 июля.

Поезд, исполнявший роль Хогвартс-экспресса, вызвал возгорание, из-за которого перекрыли движение на линии, отменили 72 поезда и перенесли отправление 158 составов.

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