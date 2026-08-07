РКН опроверг ограничение доступа к ресурсу E-poisk

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Роскомнадзор не ограничивает доступ к ресурсу E-poisk. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что поиск по захоронениям Москвы на ресурсе E-poisk якобы закрывается по требованию РКН. При этом часть функционала сайта, включая раздел с материалами Центрального государственного архива Москвы, продолжит работу без изменений.

В ведомстве это опровергли и пояснили, что рассмотрели обращение гражданина и направили в адрес владельца ресурса требование об удалении персональных данных. По версии РКН, сведения о захоронениях распространяются без правовых оснований.

Ранее сообщалось, что один из старейших русскоязычных музыкальных форумов Hip-Hop.Ru якобы заблокировали в России. В сообщении администраторов ресурса говорилось, что есть риск потери домена. Возможные причины блокировки не назывались. Позже в РКН объяснили, что не ограничивали доступ к порталу.

