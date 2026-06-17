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17 июня, 12:21

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РКН опроверг блокировку музыкального форума Hip-Hop.Ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Роскомнадзор не ограничивал доступ к музыкальному порталу Hip-Hop.Ru, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным РКН, решения уполномоченных органов в отношении сайта не поступали и ведомство не ограничивало доступ к ресурсу.

Ранее на главной странице Hip-Hop.Ru появилось сообщение, что портал заблокирован в России. Утверждалось, что у администраторов сайта есть риск потерять сам домен.

Hip-Hop.Ru является одним из старейших русскоязычных музыкальных форумов а также крупнейшей платформой для общения представителей хип-хоп индустрии. Площадка возникла в 2000-х годах. Именно там получили первую популярность музыканты Oxxymiron, Noize MC (настоящие имена – Мирон Федоров и Иван Алексеев, признаны в России иноагентами. – Прим. ред.), Паша Техник и Слава КПСС (настоящие имена – Павел Ивлев, Вячеслав Машнов. – Прим. ред.).

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