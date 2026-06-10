Минцифры сообщило о выполнении Roblox требований законодательства РФ

Фото: Агентство "Москва"/Ульяна Чухаркина

Компания Roblox исполнила в полном объеме требования законодательства РФ по обеспечению безопасности пользователей. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России в мессенджере MAX.

"Корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам", – сказано в сообщении.

Также компания пообещала, что будет в дальнейшем бороться с распространением нежелательного контента на платформе. В ведомстве добавили, что до этого оно вело прямые консультации с владельцами онлайн-сервиса на тему защиты несовершеннолетних пользователей игры.

Ранее сообщалось, что Roblox вновь стал работать в России без ограничений. Доступ к площадке ограничили в декабре 2025 года по причине неэффективной модерации.

Там зафиксировали пропаганду суицидального поведения и наркотиков. Детей и подростков подталкивали к противоправным действиям.

Позже компания согласовала с российскими властями меры для защиты детей от вредной информации и признала прежние технологии неэффективными. После этого Роскомнадзор и Минцифры обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения с Roblox.