10 июня, 19:01Технологии
Минцифры сообщило о выполнении Roblox требований законодательства РФ
Фото: Агентство "Москва"/Ульяна Чухаркина
Компания Roblox исполнила в полном объеме требования законодательства РФ по обеспечению безопасности пользователей. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России в мессенджере MAX.
"Корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам", – сказано в сообщении.
Также компания пообещала, что будет в дальнейшем бороться с распространением нежелательного контента на платформе. В ведомстве добавили, что до этого оно вело прямые консультации с владельцами онлайн-сервиса на тему защиты несовершеннолетних пользователей игры.
Ранее сообщалось, что Roblox вновь стал работать в России без ограничений. Доступ к площадке ограничили в декабре 2025 года по причине неэффективной модерации.
Там зафиксировали пропаганду суицидального поведения и наркотиков. Детей и подростков подталкивали к противоправным действиям.
Позже компания согласовала с российскими властями меры для защиты детей от вредной информации и признала прежние технологии неэффективными. После этого Роскомнадзор и Минцифры обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения с Roblox.