Сергей Лазарев рассказал, что в его райдер входят йогурт, помидоры и лимоны

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Певец Сергей Лазарев раскрыл поклонникам, какие продукты входят в его личный райдер и в райдер его танцевального коллектива. Продукты он показал в видео на своей странице в соцсетях.

Артисты балета просят оставлять им ягоды, колбасы, сыры и другие продукты. Певец отметил, что его пищевые запросы гораздо скромнее.

"Йогурт, помидорчик, лимончик – все! Где клубника, арбуз? Нормально это?! Видите, кто главные звездочки в нашем коллективе", – сказал Лазарев.

Он иронично добавил, что является скромным артистом, которому многого не надо. Главное – выйти на сцену к зрителям.

Ранее пользователи Сети обсудили сходство Лазарева с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Российский певец заявил, что действительно видит, что они со спортсменом в чем-то похожи.

По его словам, это здорово. Лазарев признался, что с удовольствием лично бы познакомился с Месси. Однако пока такой возможности не предоставлялось.